На мотоциклах против ВСУ: как оккупанты импровизируют после безумных потерь техники

Российские оккупанты вынуждены использовать мотоциклы на фронте из-за потери бронетехники. / © Associated Press

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Из-за огромных потерь бронетехники, которые Россия не может компенсировать, кафиры все чаще используют гражданские автомобили и мотоциклы.

Об этом пишет Forbes.

Армия РФ потеряла более 20 000 единиц бронетехники, потому вынуждена импровизировать. Одним из примеров тому стал розовый мотоцикл, который показал русский солдат.

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Оккупант демонстрирует мотоцикл с коляской, который, по его словам, используют для транспортировки операторов беспилотников к линии фронта.

"Я хотел бы показать вам нашего боевого коня, на котором мы также выполняем задачи", - заявляет захватчик.

По его словам, этот транспорт они захватили в ВСУ, хотя подтверждений этому нет.

Коляска мотоцикла оборудована запасным баллоном и дымовыми шашками, которые, по словам россиянина, нужны для маскировки.

Оккупант откровенно признает, что использование такого транспорта – это вынужденный шаг из-за нехватки бронетехники.

"Нам больше не на чем ездить", - сказал он.

Ранее российские военные пытались добавлять броню к мотоциклам, однако, как отмечает Tanks Encyclopedia, это значительно усложняло управление и сводило на нет преимущества такой мобильности.

В настоящее время россияне используют обычные мотоциклы. В частности, в одно из неудачных наступлений армия РФ задействовала 31 мотоцикл, большинство из которых были уничтожены украинскими беспилотниками и артиллерией.

Напомним, российские кафиры сосредоточятся прежде всего на том, чтобы оккупировать Донецкую область. Наиболее горячо может оказаться на Лиманском направлении. Россияне готовят пополнение и накапливают резервы.