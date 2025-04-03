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На мотоциклах против ВСУ: как оккупанты импровизируют после безумных потерь техники
Мотоциклетные войска безнадежно уязвимы перед артиллерией и беспилотниками - и гибнут во все больших количествах.
Из-за огромных потерь бронетехники, которые Россия не может компенсировать, кафиры все чаще используют гражданские автомобили и мотоциклы.
Об этом пишет Forbes.
Армия РФ потеряла более 20 000 единиц бронетехники, потому вынуждена импровизировать. Одним из примеров тому стал розовый мотоцикл, который показал русский солдат.
Оккупант демонстрирует мотоцикл с коляской, который, по его словам, используют для транспортировки операторов беспилотников к линии фронта.
"Я хотел бы показать вам нашего боевого коня, на котором мы также выполняем задачи", - заявляет захватчик.
По его словам, этот транспорт они захватили в ВСУ, хотя подтверждений этому нет.
Коляска мотоцикла оборудована запасным баллоном и дымовыми шашками, которые, по словам россиянина, нужны для маскировки.
Оккупант откровенно признает, что использование такого транспорта – это вынужденный шаг из-за нехватки бронетехники.
"Нам больше не на чем ездить", - сказал он.
Ранее российские военные пытались добавлять броню к мотоциклам, однако, как отмечает Tanks Encyclopedia, это значительно усложняло управление и сводило на нет преимущества такой мобильности.
В настоящее время россияне используют обычные мотоциклы. В частности, в одно из неудачных наступлений армия РФ задействовала 31 мотоцикл, большинство из которых были уничтожены украинскими беспилотниками и артиллерией.
Напомним, российские кафиры сосредоточятся прежде всего на том, чтобы оккупировать Донецкую область. Наиболее горячо может оказаться на Лиманском направлении. Россияне готовят пополнение и накапливают резервы.