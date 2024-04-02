РПЦ заставляет своих священников читать молитвы о "СВО" и угрожает лишить сана (документ)

РПЦ потребовала от своих священников читать молитвы о "победе русского оружия".
Все священники Русской православной церкви (РПЦ) 29 марта получили письма с приказом ежедневно читать молитву "о СВО и победе русского оружия" в войне против Украины.
Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.
В молитве говорится, что на Россию напали, чтобы "разделить и погубить ее единый народ".
Журналистка Ксения Лученко, опубликовавшая это письмо в своем канале "Православие и зомби", написала: "впервые мы видим официальный документ, которым регулируется внутрицерковная поддержка боевых действий".
Она добавила, что по неисполнению этого призыва от РПЦ священников лишают сана.
Напомним, известный священник в Москве отказался молиться за победу России – его наказали.
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