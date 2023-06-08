РПЦ заявила, что отдала Венгрии группу украинских военнопленных из Закарпатья

Официального подтверждения этой информации от украинской стороны пока нет.

Русская православная церковь (РПЦ) заявила, что якобы при ее посредничестве группа украинских военнопленных из Закарпатья была передана Венгрии.

Об этом сообщает пресс-служба РПЦ.

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"8 июня 2023 года по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла через посредство Русской Православной Церкви в рамках межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны состоялась передача Венгрии группы украинских военнопленных закарпатского происхождения, участвовавших в боевых действиях", – сказано в сообщении.

В этой акции якобы приняли участие глава отдела внешних церковных связей РПЦ и советник Кирилла.

Официального подтверждения этой информации от украинской стороны пока нет. ТСН.ua продолжает следить за ситуацией.

Ранее издание "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники сообщало, что РПЦ хочет передать украинских пленных Венгрии, но решение не было согласовано с Украиной.

"Передача военнопленных никоим образом не согласована с Украиной, а ее целесообразность объясняется "закарпатским происхождением" военных. Важно понимать, что все упомянутые военные — украинские граждане, а потому перемещение их в любую третью страну невозможно без согласия и непосредственного участия Украины", – сказал собеседник издания.

По его словам, глава РПЦ Кирилл задумал такую акцию, что вернуть утраченную легитимность своей церкви, против которой введены международные санкции.

Также Россия в очередной раз намерена разыграть так называемую "венгерскую карту" и актуализировать мнимые проблемы так называемого "закарпатского сепаратизма", добавил источник.

Напомним, глава РПЦ патриарх Кирилл регулярно поддерживает окупантов, которые едут убивать украинцев или уже вернулись с войны. Ранее он заявил, что российские мобилизованные, погибшие в Украине, попадут в рай.

Также Кирилл начал "Всероссийский молебен о победе" над Украиной.

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