"ru-агрессия не должна повториться": Подоляк объяснил, как РФ нужно наказать за войну против Украины

Россия уже проиграла полномасштабную войну, начатую диктатором Путиным. После того, как Украина освободит территории, поражение РФ будет оформлено официально, страну-агрессора нужно наказать за ее преступления так, чтобы террор больше не повторился.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Подоляк подчеркнул, что лучшим наказанием будет — спецтрибунал, приговоры авторам войны, а также вступление Украины в НАТО.

"Россия уже проиграла эту войну – мобилизация лишь оттягивает ее поражение во времени. После того, как Украина освободит территории, а поражение России будет оформлено официально, нужно сделать все, чтобы ru-агрессия не повторилась. Это просто: спецтрибунал, приговоры авторам войны и принятие Украины в НАТО", — написал Подоляк в Twitter.

Напомним, ранее Михаил Подоляк отмечал, что диктатор РФ Владимир Путин не может вести переговоры, ведь он презирает международное право и прямо заявляет о своих намерениях убивать мирных людей и незаконно захватывать чужие территории.

Тем временем глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк выразила надежду, что война закончится победой Украины в 2023 году.

"Мы знаем, что в 2023 году (будет победа. – Ред.) мы принимали бюджет победы, поэтому 2023 год – это год победы, для нас это однозначно", — сказала она.

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