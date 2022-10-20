"ru-людоедство": у Зеленского отреагировали на призывы "особо упорных" к диалогу с РФ

Россия ежедневно намеренно бьет по энергетическим объектам.
Переговоры Украины с руководством страны-террориста России после ежедневных ударов российских войск по энергетическим объектам для критической ситуации в домах мирных людей невозможны.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.
"Еще раз о переговорах — для "особенно упорных". Россия ежедневно намеренно бьет по энергетическим объектам, чтобы зимой 21-го века заморозить мирных граждан другой страны. Хотите отдать им часть страны как "подарок" за холодный геноцид? надолго ли это остановит ru-людоедство?", — пишет Подоляк.
Напомним, что после массированных российских атак на предприятия критической инфраструктуры ситуация с электроснабжением в Украине остается сложной. Из-за атак РФ украинцев настойчиво просят уменьшить потребление электроэнергии. В частности, не включайте мощные электроприборы – микроволновые печи, электрочайники, кондиционеры, электрообогреватели.
Даже небольшая экономия и снижение электропотребления в каждом доме помогут стабилизировать работу национальной энергосистемы. Глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус предупредил, если украинцы не будут экономить свет, веерные отключения электроснабжения возможны и дальше.
Что касается переговоров с РФ, то президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что переговоры на основе ультиматумов Путина невозможны.
По словам президента Украины, до полномасштабного вторжения РФ он несколько раз пытался поговорить с Путиным, однако российская сторона не хотела с ним разговаривать. Глава государства отметил, что Россия вторглась в Украину – "а теперь утверждают, что хотят переговоры".
Российское оппозиционное издание "Медуза" предупреждает, что российский диктатор не собирается завершать войну, а так называемое "перемирие" в виде переговоров ему нужно лишь для того, чтобы собраться с силами для нового наступления весной 2023 года.
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