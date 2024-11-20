"Рубеж" существует только на бумаге, но есть аналог: эксперт рассказал о другом типе ракет

Эксперт считает, что ракеты РС-26 "Рубеж" в реале не существует, она существует только как проект.

Баллистическая ракета РС-26 "Рубеж", применением которой сегодня весь день пугают украинцев, существует только на бумаге.

Такое мнение высказал аолитический аналитик, эксперт по ракетно-ядерному вооружению, бывший инженер-конструктор КБ "Южное" Александр Кочетков, передает "Киев 24".

Эксперт считает, что ракеты РС-26 "Рубеж" в реале не существует, она существует только как проект.

"Угроза от этой ракеты такая же, как от тысячи "Армат". Россияне могут рассказать все что угодно, что будут наступать тысячами танками "Армата", которых почти не существует в природе, или могут рассказать, что нас будут обстреливать куча самолетов СУ- 57, которых тоже не существует в большом количестве", – говорит Кочетков.

В то же время он напомнил, что РФ имеет на вооружении ПГРК "Тополь-М", ракеты которой летят на 4-6 тыс. км и может нести 4-5 ядерных боеголовок. Кроме того, у них есть более новые разработки PC-24 комплекса "Ярс" (расшифр. – ядерное ракетное сдерживание). А ракета "Рубеж" — это должна была быть модернизация ракеты "Ярс".

"Даже если представить, что не "Рубеж", а "Ярс" направили на Киев. Это ракета, которая несет ядерные боеголовки. Там взрывчатки где-то 150 кг. Напомню, что "Калибр" несет полтона взрывчатки, Х-22 – почти тонну. То есть все то, что они уже запускали, мощнее", – рассказал эксперт.

В то же время Кочетков не верит, что Путин решится применить ядерное оружие.

Напомним, ряд иностранных посольств в Киеве временно прекратили работу 20 ноября, поскольку американское ведомство предупредило о возможной мощной воздушной атаке. В частности, в Сети пишут об угрозе удара по Украине межконтинентальной баллистической ракетой "Рубеж".

По мнению президента Зеленского, такое информационное нагнетание только помогает России.

По мнению военного эксперта Ивана Киричевского, ажиотаж вокруг вероятного применения россиянами стратегической баллистической ракеты РС-26 "Рубеж" оправдан.

ТСН.ua собрал все, что известно об угрозе масштабной атаки.

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