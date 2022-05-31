"Рубежное – город, которого почти нет": разрушения сняли с высоты птичьего полета

"Рубежное – город, которого почти нет": разрушения сняли с высоты птичьего полета

Российские военные почти полностью разрушили Рубежное Луганской области, которое являлось одним из промышленных центров региона. Разрушения города сняли на видео с дрона и опубликовали в Сети.

До начала полномасштабной войны РФ в Рубежном проживало более 60 тыс. человек.

Об этом сообщил руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай 31 мая в Сети.

"Рубежное – город, которого почти нет. Орки разрушили до основания один из промышленных центров Луганщины… Хаотические обстрелы населенного пункта не оставили шанса уцелеть ни одному району города", – говорится в сообщении главы области.

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Он добавил, что корреспондент BBC Квентин Соммервиль опубликовал в Twitter видео, снятое с дрона, который пролетел над разрушенным Рубежным. Гайдай тоже опубликовал это видео.

Глава Луганской ОВА напомнил, что до начала полномасштабного вторжения России в Рубежном проживали более 60 тыс. человек.

"После Победы город придется строить заново", – заметил Гайдай.

Рубежное — город, которого почти нет орки разрушили до основания один из промышленных центров Луганщины Корреспондент ВВС Квентин Соммервиль опубликовал в Twitter видео с дрона, пролетевшего над разрушенным российскими оккупантами Рубежным. Хаотические обстрелы населённого пункта не оставили шанса уцелеть ни одному району города. До начала полномасштабного вторжения в Рубежном проживало более 60 000 жителей После Победы, город придется строить заново Опубликовано Сергей Гайдай вторник, 31 мая 2022 г.

Напомним, Гайдай также сообщил, что в Северодонецке разрушены 90% жилого фонда и оккупанты контролируют большую часть города.

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