Рубли в обмен на персональные данные и воровство зерна: какая сейчас ситуация на оккупированной части Запорожья

Рубли в обмен на персональные данные и воровство зерна: какая сейчас ситуация на оккупированной части Запорожья

В Запорожской ОВА рассказали последнюю информацию о ситуации в регионе, в частности, на временно захваченных территориях.

Так, по информации жителей города Пологи около семи вечера 20 мая были слышны выстрелы и взрывы.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОВА.

Обстрелы

19 мая оккупанты из артиллерийского оружия обстреляли Гуляйполе и поселок Железнодорожное Пологовского района. Потерпевших нет.

18 мая 2022 оккупационные войска из артиллерийского оружия и реактивных систем залпового огня обстреляли село Новояковловка. В результате погиб 55-летний мужчина. Повреждены 8 жилых домов, а также здания детского сада и местной гимназии.

Оккупанты раздают рубли в обмен на персональные данные

В Мелитополе оккупационные власти пытаются популяризировать новое идеологическое направление. В городе начали появляться баннеры к 220-летию создания Таврической губернии. Вероятно, таким образом россияне попытаются оправдать создание новых квазиреспублик на территории южных регионов Украины.

Кроме того, в Мелитополе захватчики начали выдавать пенсионерам по 10 тыс. рублей в обмен на персональные данные.

Обмениваются персональные данные на деньги и в поселке Михайловка. Оккупанты регистрируют пенсионеров якобы для выплаты им пенсий.

В Васильевке россияне анонсируют раздачу 10 тысяч рублей для социально незащищенных групп населения – пенсионеров и работников бюджетной сферы. При себе требуют документы. Но для чего действительно собирают персональную информацию во всех этих случаях пока не известно.

Гуманитарная катастрофа и воровство зерна

Жители села Инженерное Пологовского района сообщают, что на территории громады находится большое количество оккупантов. Село находится на грани гуманитарной катастрофы, отсутствуют лекарства. Большинство пенсионеров не имеют возможности получить пенсию.



Жители Каменки-Днепровской сообщают, что 19 мая россияне увезли с территории громады 10 машин по 30 тонн зерна. По информации жителей села Малая Белозерка, захватчики забрали из зернохранилищ зерно как фермеров, так и пайщиков.

Напомним, что россияне разрешили выезд тысячи автомобилей из оккупированной Васильевки в Запорожье.

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