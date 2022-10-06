Ругается и радуется мобилизации: разведка перехватила разговор оккупанта, попавшего в окружение под Лиманом

Захватчик жалуется на окружения и много ругается в разговоре с женой.

Главное управление разведки Минобороны Украины перехватило разговор российского оккупанта с супругой. Захватчик рассказывает, что он попал в окружение близ Лимана.

Об этом говорится в аудио, которое перехватило ГУР МО.

В разговоре захватчик рассказывает, что он находится в селе Терны, что возле Лимана. Оккупант радуется информации о мобилизации в России и заявляет, что у них большие потери — за неделю погибли 4 человека, среди которых есть командование.

Также оккупант говорит, что ВСУ хочет взять россиян в окружение и постоянно ругается в разговоре с женой.

Отметим, что по данным "Карпатской сечи" село Терны Лиманского городского совета ВСУ освободили еще 1 октября.

Освобождение Лимана в Донецкой области

Лиман в Донецкой области освободили еще в начале октября. 4 октября над городом установили флаг Украины, однако власти призывают местных жителей не возвращаться домой, поскольку там идет масштабное разминирование территорий.

В бою за Лиман погибли элитные российские военные из третьей гвардейской бригады спецназначения Главного управления Генштаба РФ. Речь идет о 9 ликвидированных оккупантов и одном тяжелораненом.

5 октября стало известно, что в Лимане нашли массовые захоронения людей, погибших из-за нападения России на Украину. Людей закапывали в траншее, тела погибших россияне заставляли собирать жителей города.

Читайте также: