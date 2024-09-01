"Руина, полная боли и потерь": 72 бригада показала, как выглядит Угледар сейчас (фото)

Город Угледар по состоянию на август 2024 года имеет вид сплошной руины, наполненной боли и потерь.

Об этом рассказали бойцы 72 ОМБр им. Черных Запорожцев, обнародовав фото города.

"Когда-то это был городок на Донетчине, где бурлила жизнь. Угледар был домом более 15 тысяч человек. Сейчас это сплошная руина, полная боли и потерь", — сообщили бойцы.

Угледар в августе 2024 года Фото: 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.

Напомним, 31 июля сообщалось, что россияне устроили самый масштабный штурм на Угледарском направлении.

Фото: 72 ОМБр им. Черных Запорожцев

Тогда воины ВСУ рассказали о ситуации.

Фото: 72 ОМБр им. Черных Запорожцев

Сегодня, 1 сентября, русская армия в 10 км от Покровска. Тем временем в издании DW спрогнозировали, что ждет город.

Фото: 72 ОМБр им. Черных Запорожцев

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