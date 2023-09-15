Руины и выжженная земля: как выглядит освобожденная Андреевка

В селе ничего не уцелело.
Вооруженные силы Украины освободили Андреевку Донецкой области от оккупантов.
Об этом сегодня, 15 сентября, официально уведомил Генштаб.
В Сети появилось фото после деоккупации. Фотографией, в частности, поделился украинский журналист Андрей Цаплиенко.
"Это Андреевка, которую сегодня взяли под контроль ВСУ. Это руины и выжженная земля", – написал он.
На фото видно, что от села ничего не осталось.
Андреевка расположена в 10 километрах от Бахмута. Андреевка входит в Ивановский старостинский округ, который охватывает села Ивановское, Андреевка, Клещиевка, Берховка и поселок Хромово. К концу ноября 2022 года во всех пяти населенных пунктах находилось около 1200 человек.
Третья штурмовая бригада сообщила детали операции по деоккупации Андреевки – читайте в новости.
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