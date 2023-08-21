Руины и выжженная земля: видео из освобожденного Урожайного появилось в Сети

На ролике видны разрушенные дома и воронки на дороге.

Видео из освобожденного Урожайного в Донецкой области появилось в Сети. На кадрах видны сплошные разрушения поселка.

Соответствующим роликом поделился украинский журналист Юрий Бутусов.

Поселок Урожайное, который на прошлой неделе украинские военные освободили от российских оккупантов, превратился в сплошную руину. На выложенном видео зафиксированы разрушенные дома, автомобиль, разбитые деревья и покрытая воронками дорога.

"Руины, выжженная и безлюдная земля – это все, что осталось от освобожденного украинскими воинами Урожайного от российских варваров", – подписал видео журналист.

Руины и выжженная земля: появилось видео с освобожденного Урожайного

Напомним, 16 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ освободили от врага поселок Урожайное, за который долго шли бои.

На следующий день в Нацгвардии проинформировали, что ее подразделения закрепились на достигнутых рубежах после освобождения Урожайного. Однако оккупанты не могут смириться с потерей поселка и пытаются его штурмовать.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Цена освобождения Урожайного! Установить флаг просто негде! Мусиенко о боях"

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