Руины и выжженная земля: видео из освобожденного Урожайного появилось в Сети

На ролике видны разрушенные дома и воронки на дороге.
Видео из освобожденного Урожайного в Донецкой области появилось в Сети. На кадрах видны сплошные разрушения поселка.
Соответствующим роликом поделился украинский журналист Юрий Бутусов.
Поселок Урожайное, который на прошлой неделе украинские военные освободили от российских оккупантов, превратился в сплошную руину. На выложенном видео зафиксированы разрушенные дома, автомобиль, разбитые деревья и покрытая воронками дорога.
"Руины, выжженная и безлюдная земля – это все, что осталось от освобожденного украинскими воинами Урожайного от российских варваров", – подписал видео журналист.
Напомним, 16 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ освободили от врага поселок Урожайное, за который долго шли бои.
На следующий день в Нацгвардии проинформировали, что ее подразделения закрепились на достигнутых рубежах после освобождения Урожайного. Однако оккупанты не могут смириться с потерей поселка и пытаются его штурмовать.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Цена освобождения Урожайного! Установить флаг просто негде! Мусиенко о боях"
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