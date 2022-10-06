Руины разрисованы буквой "Z": Россия стерла с лица земли село на Харьковщине (фото)

Российские оккупанты стирают с лица земли села в Украине.

Российские оккупанты стерли с лица земли село Каменка Изюмского района Харьковской области. В этом населенном пункте нет ни одного уцелевшего дома.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

На месте разрушенного села работают правоохранители, которые фиксируют военные преступления России и собирают доказательства для международного трибунала в Гааге.

Фото: Харьковская областная прокуратура

"Никакого уцелевшего дома нет, инфраструктура уничтожена. Повсюду — оставленная оккупантами техника и нарисованные латинские буквы "Z" на стенах. Населенный пункт разрушен полностью: разруха и российская техника, оставленная оккупантами, убегая из села", — сообщили в прокуратуре.

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Освобождение Изюма от российских оккупантов

10 сентября стало известно, что украинские защитники вошли в Изюм на Харьковщине. Там они увидели разрушенные дома и обнаружили массовые захоронения местных жителей.

Под Изюмом в лесополосе правоохранители обнаружили стихийное кладбище с телами 447 человек, среди которых украинские воины. На большинстве могил не было указано даже имен. Эксгумация тел завершена.

Там же в лесу обнаружили тело украинского военного Сергея Совы, на руках которого был сине-желтый браслет. Это стало символом геноцида россиян против украинцев. Военному Владимир Зеленский дал звание Героя Украины посмертно.

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