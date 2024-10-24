"Рука на время потеряла подвижность": Буткевич рассказал об условиях пребывания в русском плену

Максим Буткевич рассказал, что на второй день после попадания в плен по дороге в Луганск он получил травму руки от ударов деревянной палицей.

Украинский правозащитник, журналист и военнослужащий ВСУ Максим Буткевич рассказал о травме руки, полученной на второй день после попадания в плен, состоянии здоровья и условиях пребывания в российском плену.

Об этом Буткевич рассказал в интервью "Громадському радіо".

"Слава богу, здоровье неплохо. Конечно, ни у кого из находившихся в плену здоровье не бывает идеально. Но все неплохо. Есть вещи, которые надо немного подрихтовать. Чем собственно мы занимаемся, и займемся дальше. Но ничего, что мешало бы быстрому восстановлению. Я надеюсь, что все будет хорошо. Действительно, мне со здоровьем повезло гораздо больше, чем я опасался поначалу там", - отметил он.

Также читайте Россияне расстреляли четырех пленных нацгвардейцев у Селидово

Также Буткевич рассказал, что на второй день после попадания в плен по дороге в Луганск он получил травму руки от ударов деревянной палицей. Из-за этого рука на время потеряла подвижность, однако травма впоследствии зажила, и перелома не оказалось. Сейчас он проходит обследование, чтобы узнать, остались ли какие-либо последствия той травмы.

Кроме того, военный рассказал о своем содержании в бывшей исправительной колонии №19 в Луганской области, где, по его словам, находятся все "осужденные" военнопленные.

Буткевич отметил, что условия в колонии были более подходящими для жизни по сравнению с его предыдущим пребыванием в СИЗО, когда он еще имел статус военнопленного.

Также он отметил, что в плену принуждали работать. По его словам, работы для военнопленных преимущественно были по поддержанию бытово-технического строя в жилой зоне – уборке и переноске грузов, покраске бордюров, ремонту.

"Когда меня и побратимов моих осужденных доставили туда больше года назад, нам сообщили неофициально, что работы обязательны. Не так называемые отработки, когда осужденный должен отработать, если администрация требует, два часа в неделю. А вот именно работа, которая, конечно, нигде никак не оформлялась. Сообщали, что за нежелание работать будут санкции", – рассказал Буткевич.

Напомним, на днях украинский правозащитник, журналист и военнослужащий Максим Буткевич вернулся из российского плена.

Максим Буткевич, активист кампании по освобождению украинских политзаключенных, в частности Олега Сенцова и Александра Кольченко, был журналистом на канале СТБ и корреспондентом в ТСН. Соучредитель нескольких правозащитных организаций пошел защищать Украину в ВСУ после вторжения РФ и попал в плен в июне 2022 года. За свою деятельность Максим Буткевич получил награду за защиту прав человека.

Читайте также: