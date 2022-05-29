"Руки, ноги и головы могут летать": Братчук жестко предупредил об опасности купания в море

"Руки, ноги и головы могут летать": Братчук жестко предупредил об опасности купания в море

В Одессе начался пляжный сезон, горожане массово начали выходить на пляжи, несмотря на опасность заминирования моря и побережья.

Сергей Братчук призвал одесситов "не переходить в когорту так называемых бессмертных", и подчеркнул, что минная опасность все еще актуальна.

Об этом пресс-секретарь Одесской ОВА 29 мая сказал в эфире национального телемарафона.

Он подчеркнул, что акватория Черного моря заминирована соответственно так же, как и Черноморское побережье. Речь идет не только об одесских пляжах, но и вообще обо всем побережье области.

"Я надеюсь, что в ближайшее время, юристы над этим уже работают, соответствующие положения законодательства позволят привлечь человека к ответственности за такие действия. Ведь речь идет не только о нарушении условий военного положения или общественного порядка. Речь идет о том, что сегодня власть, областная и городская, пытаются максимально спасти людей. Это без преувеличения. Мне бы очень не хотелось, простите, чтобы руки, ноги и головы одесситов или других желающих загорать на заминированных территориях, летали потом над акваторией Черного моря", — отметил он.

Братчук также подчеркнул, что особенно циничным выглядит, когда родители приводят на заминированные пляжи детей.

Напомним, жителей Одессы предупреждают об опасности посещения побережья из-за морских мин РФ.

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