Руководил оккупацией ЧАЭС: генерал-майору полиции РФ сообщено о подозрении (фото)

Генерал-майор руководил операцией по незаконному удержанию территории ЧАЭС.

Генерал-майору полиции, который в период с 6 по 31 марта исполнял обязанности старшего оперативной группы Федеральной службы Войск Нацгвардии РФ сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и нарушении законов и обычаев войны.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

По данным следствия, подозреваемый руководил операцией по незаконному содержанию территории Государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС" под контролем войск РФ.

Фото: Прокуратура Киевской области

"Во исполнение преступных приказов подозреваемого из складов, цехов, административных зданий, служебных кабинетов и промышленных площадок государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС" похищено более 2000 единиц имущества стоимостью более 26 млн грн, которое не составляло военной необходимости", — говорится в сообщении.

Кроме того, оккупантами разукомплектована и полностью выведена из строя Центральная аналитическая лаборатория, которая проводила исследования радиоактивных отходов на разных этапах обращения с ними. Это сделало невозможным обеспечение контроля персоналом за радиоактивными отходами.



Напомним, ВСУ показали видео из Чернобыля после побега россиян.

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