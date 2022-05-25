Руководил оккупацией ЧАЭС: генерал-майору полиции РФ сообщено о подозрении (фото)

Генерал-майор руководил операцией по незаконному удержанию территории ЧАЭС.
Генерал-майору полиции, который в период с 6 по 31 марта исполнял обязанности старшего оперативной группы Федеральной службы Войск Нацгвардии РФ сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и нарушении законов и обычаев войны.
Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.
По данным следствия, подозреваемый руководил операцией по незаконному содержанию территории Государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС" под контролем войск РФ.
"Во исполнение преступных приказов подозреваемого из складов, цехов, административных зданий, служебных кабинетов и промышленных площадок государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС" похищено более 2000 единиц имущества стоимостью более 26 млн грн, которое не составляло военной необходимости", — говорится в сообщении.
Кроме того, оккупантами разукомплектована и полностью выведена из строя Центральная аналитическая лаборатория, которая проводила исследования радиоактивных отходов на разных этапах обращения с ними. Это сделало невозможным обеспечение контроля персоналом за радиоактивными отходами.
Напомним, ВСУ показали видео из Чернобыля после побега россиян.
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