Руководили амбиции и чувства "обиды" на Запад: в ЦРУ озвучили причины решения Путина напасть на Украину

Руководили амбиции и чувства "обиды" на Запад: в ЦРУ озвучили причины решения Путина напасть на Украину

Директор ЦРУ отметил, что работа, которую выполняют разведслужбы США, а также та информация, которую они предоставляют властям Украины, "жизненно важны" для борьбы с российской агрессией.

Американские разведслужбы еще осенью 2021 года начали получать "тревожную и детальную" информацию о планах Владимира Путина начать широкомасштабное вторжение в Украину.

Об этом рассказал директор ЦРУ Уильям Бернс, сообщает Голос Америки.

По словам главы ЦРУ, Путиным руководили амбиции, а также чувство "обиды" на Запад и незащищенность своего положения.

Бернс также отметил, что работа, которую выполняют разведслужбы США, а также та информация, которую они предоставляют властям Украины, "жизненно важны" для борьбы с российской агрессией. Он также подчеркнул, что его ужасают те военные преступления, которые российские войска совершают в Украине.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 51-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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