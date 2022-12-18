Руководитель Генштаба Британии контактирует с Герасимовым: "Хотелось бы, чтобы общение стало более регулярным"

Радакин подчеркнул, что они с Герасимовым договорились не разглашать подробности разговоров.

Глава Генштаба Великобритании Тони Радакин поддерживает связь с руководителем Генштаба России Валерием Герасимовым. Он хочет, чтобы это общение стало более регулярным.

Об этом пишет The Telegraph.

Радакин заявил, что контактирует с Россией, "во избежание гиперболизации в отношениях Запада с Москвой, поскольку волна российских атак погрузила во тьму несколько украинских городов".

"Хотелось бы, чтобы это общение было еще более регулярным. Я бы хотел, чтобы контакты с РФ были еще сильнее, даже если это будут трудные разговоры. Это продолжающиеся отношения", — заявил Радакин.

Руководитель Генштаба Великобритании объяснил, что они с Герасимовым договорились, что не будут разглашать подробности общения.

"Нужно использовать все возможности, чтобы держать каналы связи с Россией открытыми и дальше. Опасность заключается в том, что вы настолько увлечены, что можете все преувеличивать. Вам нужно анализировать, но не переоценивать, а также пытаться быть уравновешенным", — сказал он. Радакин.

Радакин и война против Украины

Глава Генштаба Великобритании Тони Радакин поддерживает Украину в войне против российских оккупантов. Известно, что в преддверии полномасштабного вторжения России на территорию Украины он посещал Москву.

В июле 2022 года Радакин также был в Киеве, где встречался с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Известно, что военные обсудили планы предстоящих операций по обороне Украины.

В конце октября стало известно о разговоре Радакина и Герасимова. Представитель государства-агрессорки тогда совершал истерические телефонные разговоры из-за "грязной бомбы", однако ему никто не поверил. Также адмирал Великобритании Тони Радакин уверен, что Россия проигрывает войну против Украины. Оккупационные войска терпят поражение во всех военных целях.

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