Руководитель разведки рассказал, является ли Приднестровье угрозой для Украины

Приднестровье не является серьезной угрозой для Украины.

Однако этот регион могут использовать российские оккупанты для дестабилизации ситуации в Румынии, Молдове и Украине.

Об этом рассказал начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов в интервью НВ.

"Приднестровье для них в военном плане — огромная проблема. Есть территория, которую они полностью контролируют. Однако у них нет к ней никакого подхода. Граница с одной стороны с Молдовой, с другой — с Украиной. И как бы они там ни были, кричали, ничего серьезного они там сделать не могут, те подразделения, которые находятся в Приднестровье, — это и есть вся их сила, а их около 1,3 тыс. человек — это российские официальные войска в этом регионе. Они охраняют склады в населенном пункте Колбасное. Также радиоцентр в поселке Маяк и стоят в Тирасполе", — сказал Буданов.

Он также добавил, что Приднестровье не представляет большой угрозы для Украины.

"Но это фактор дестабилизации во всем этом регионе: для Румынии, для Молдовы и для нас", — подчеркнул глава ГУР.

Напомним, руководитель ГУР Кирилл Буданов отметил, что все, на что россияне тратили деньги, это показывать величие российской армии в мире. Сейчас все увидели – нет никакого величия.

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