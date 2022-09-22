Руководитель СБУ сообщил подробности обмена Медведчука на украинских героев (фото)

Исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк лично встречал освобожденных украинцев в Черниговской области во время процедуры обмена.

В СБУ сообщили, что из 215 пленных, спасшихся из российского плена, непосредственно 200 защитников обменяли на Виктора Медведчука.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном прессслужбой СБУ в ночь на 22 сентября.

Исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк, лично встречавший освобожденных украинцев в Черниговской области во время процедуры обмена, подчеркнул, что Медведчук – это не просто кум Путина, но и государственный изменник.

“Его вина полностью зафиксирована в соответствующих материалах, собранных СБУ. Кроме того, во время работы по делам Медведчука мы обезвредили не одну агентурную сеть, задержали многих государственных предателей и получили большое количество важной информации, используемой в контрразведывательных мероприятиях. А теперь благодаря обмену мы смогли вытащить из российского плена героев, которых так ждут дома”, – отметил он.

Он подчеркнул, что обмен Виктора Медведчука на украинских защитников не препятствует рассмотрению его дел в суде.

"Это касается и принятия решений, и назначения наказания, и конфискации арестованного имущества. Ведь в таком случае применяется процедура специального судебного разбирательства при отсутствии обвиняемого", — сообщил Малюк.

Руководитель СБУ отметил, что проведение обмена стало возможным благодаря изменениям в действующее законодательство, которые урегулировали соответствующие правовые механизмы.

Чтобы спасти жизнь и здоровье наших защитников, Координационный штаб по обращению с военнопленными принял решение об осуществлении обмена. Сам Медведчук также дал согласие на это. Суд удовлетворил ходатайство прокурора.

И.о. Главы СБУ отметил, что, несмотря на сложные переговоры, обмен прошел успешно. Ведь Украина возвращает гораздо больше защитников, чем отдает россиян.

Он также напомнил, что с начала полномасштабного вторжения РФ в общей сложности состоялось 20 таких освобождений, по результатам которых удалось вернуть из плена 802 пленников.

Справка

Виктору Медведчуку ранее было сообщено о подозрении по ч.1 ст.111 (государственная измена), ч.1 ст.258-3 (содействие террористической организации) и ч.1 ст.438 (разграбление национальных ценностей) Уголовного кодекса Украины.

Следствием установлено, что Медведчук, действуя по предварительному сговору с тогдашними президентом Украины, министром энергетики и угольной промышленности и другими лицами, начиная с ноября 2014 года, согласовал с участниками террористических организаций "Л/ДНР" и организовал снабжение ими угля с временно оккупированных территорий. Тем самым способствовал финансированию террористов.

Собраны исчерпывающие доказательства (свидетельские показания, телефонные разговоры, заключения экспертиз, вещественные доказательства) причастности и вины В. Медведчука и других подозреваемых в особо тяжких преступлениях против Украины.

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В другом уголовном производстве установлено, что Медведчук передал представителям российских спецслужб сведения о местонахождении военного подразделения ГУР МО, его скрытую боевую подготовку, личный состав и т.д. Это нанесло вред обороноспособности Украины.

Кроме того, Виктор Медведчук в ноябре 2020 года принял активное участие в разработке антиукраинского проекта "Луч", задачей которого было усилить влияние специальных служб страны-агрессора на политическую ситуацию в Украине.

Также Медведчук совершил ряд противоправных действий против Украины в интересах России, направленных на разграбление национальных ценностей (нефти и газа) стоимостью более 38 млрд грн во временно оккупированном Крыму.

В настоящее время имущество Медведчука и его жены Оксаны Марченко арестовано. В частности:

30 земельных участков площадью более 144 га;

72 единицы недвижимого имущества (дома, квартиры, гаражи, сооружения);

2 яхты, стоимость одной из которых около 200 млн евро;

24 транспортных средств;

1 железнодорожный вагон;

корпоративные права 25 предприятий;

316 единиц ценных картин, часов, ваз и т.д.

Напомним, ранее разведка сообщила, что задержанный кум Путина Виктор Медведчук понадобился департаменту оперативной информации ФСБ РФ, чтобы списывать на него средства.

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