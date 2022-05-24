Руководитель украинской разведки рассказал, как и когда Путин принял решение о начале войны

Руководитель украинской разведки рассказал, как и когда Путин принял решение о начале войны

Президент-диктатор Владимир Путин имел несколько вариантов действий по Украине перед полномасштабным вторжением 24 февраля.

После обеда 23 февраля он принял окончательное решение о нападении на Украину и выбрал открытую агрессию. Руководитель разведки Минобороны Кирилл Буданов назвал это "совершенно бессмысленным, как говорится, животным вариантом".

Об этом руководитель главного управления разведки сказал в интервью "Украинской правде".

"Путин принял окончательное решение о начале боевых действий около 15:00 23 числа. До обеда 23 числа шли еще определенные колебания, подготовка и так далее. До этой даты он мог использовать любой вариант", — сказал Буданов.

По его словам, российский диктор принимал решение лично и никто особого влияния на это не оказал.

"В день начала войны он (Путин – Ред.) лично вывел на связь командующих всех группировок, заслушал формальный доклад о готовности к началу и формально лично дал команду на начало военной агрессии", — подчеркнул глава ГУР.

Буданов говорит: Путин верил, что не позже, чем на третьи сутки удастся захватить админздания Киева, а не позже, чем на десятые сутки завершить активную военную фазу — полностью уничтожить любое сопротивление.

Он пояснил, что власти заранее не информировали общество о том, что Россия готовит нападение, чтобы не вызвать панику.

"Чтобы не повлечь заблаговременную панику, которую очень хотела достичь Россия в Украине, чтобы не было значительных колебаний курса валют, оттока капитала, инвестиционный климат, чтобы держался хоть как-то и другие экономические аспекты", — пояснил Буданов.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 90-й день. Враг обстреливает ВСУ вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны в Донецком, Слобожанском и Южнобужском операционных районах. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба 24 мая.

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