Руководитель украинской разведки рассказал, кто в России может совершить госпереворот и как устранят Путина

У России не будет открытого государственного переворота.
Однако финансовые элиты, потерявшие часть своего состояния из-за западных санкций могут совершить теневой переворот.
Об этом в интервью "Украинской правде" сказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
По мнению руководителя украинской разведки, ближайшее окружение Путина, потерявшее свои деньги из-за санкций, вероятно уже ищет замену диктатору. Там считают, что если они уберут Путина, обвинив его в войне, Запад может согласиться снять санкции с России.
В то же время большинство российских военных поддерживают "спецоперацию", однако не хотят больше воевать из-за больших потерь российской армии. Российские спецслужбы тоже поддерживали войну РФ против Украины, чтобы скрыть массовые хищения денег, которые должны были быть направлены на формирование российской агентурной сети в Украине. Они планировали через три дня взять Киев, а через десять дней закончить "спецоперацию". В то же время российские бизнесмены, осознающие свои потери, хотят закончить войну.
"Они теряют деньги, а это огромные деньги. Поэтому они выступают против. Однако открыто они не решаются об этом говорить именно Путину. Между собой такие разговоры ведутся. Такие разговоры идут даже между бизнесом и силовиками, между бизнесом и политиками. Это все есть", – отметил Буданов.
Напомним, в 2023 году Владимир Путин уже не будет президентом РФ. Его на фоне заявлений о том, что он теряет контроль над властью по болезни, отправят в санаторий для лечения "из которого он уже не выйдет как лидер России".
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