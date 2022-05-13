Руководитель украинской разведки рассказал о болезни Путина и когда в Украине закончится война

Руководитель украинской разведки рассказал о болезни Путина и когда в Украине закончится война

Диктатор Владимир Путин болен раком, поэтому в РФ уже готовят государственный переворот.

Также война в Украине может завершиться до конца 2022 года.

Об этом руководитель украинской разведки Кирилл Буданов сказал в интервью Sky News.

По его словам, у российского диктатора тяжелое онкологическое заболевание, а в Кремле уже происходит государственный переворот, целью которого является свержение режима Путина.

Буданов также отметил, что война в Украине переломного момента достигнет в августе, а до конца 2022 может закончиться.

"Перелом будет во второй половине августа. До конца этого года будет завершена большая часть активных боевых действий. В результате мы восстановимконтроль на всех наших территориях, которые мы потеряли, включая Донбасс и Крым", — сказал Буданов.

Глава украинской разведки отметил, что тактика РФ на востоке Украины существенно не изменилась и там российская армия также терпит тяжелые потери. Буданов уверяет, что у Украины есть информация о планах российских оккупантов.

Как отмечает издание, именно Буданов правильно предсказал, когда произойдет российское вторжение, когда другие в правительстве Украины были публично настроены скептически и теперь он говорит, что уверен в своих словах.

Напомним, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили актуальную информацию о ситуации в основных направлениях Донбасса.

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