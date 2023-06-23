Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Руководителей некоторых администраций уволят: Шмыгаль рассказал об ответственности за плохое состояние укрытий

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
598
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Руководителей некоторых администраций уволят: Шмыгаль рассказал об ответственности за плохое состояние укрытий

Шмигаль рассказал об ответственности за плохое состояние укрытий / Фото: Associated Press

В начале следующей недели соответствующий указ будет предложен Кабмину для голосования.

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что по некоторым областям будут приняты кадровые решения из-за плохого состояния укрытий.

Об этом он сообщил в рамках единственного телемарафона.

"По некоторым районам, по некоторым областям будут приняты кадровые решения. Это будут решения и об увольнении соответствующих руководителей соответствующих администраций, также будут выговоры. Все эти вещи мы сейчас прорабатываем. Буквально в начале следующей недели они будут предложены Кабинетом министров в виде соответствующих указов", – подчеркнул Денис Шмыгаль.

Напомним, что на заседании СНБО решили наказать виновных в неудовлетворительном состоянии бомбоубежищ.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
598
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация