Руководителей некоторых администраций уволят: Шмыгаль рассказал об ответственности за плохое состояние укрытий

В начале следующей недели соответствующий указ будет предложен Кабмину для голосования.

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что по некоторым областям будут приняты кадровые решения из-за плохого состояния укрытий.

Об этом он сообщил в рамках единственного телемарафона.

"По некоторым районам, по некоторым областям будут приняты кадровые решения. Это будут решения и об увольнении соответствующих руководителей соответствующих администраций, также будут выговоры. Все эти вещи мы сейчас прорабатываем. Буквально в начале следующей недели они будут предложены Кабинетом министров в виде соответствующих указов", – подчеркнул Денис Шмыгаль.

Напомним, что на заседании СНБО решили наказать виновных в неудовлетворительном состоянии бомбоубежищ.

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