Руководители немецкой разведки говорят об "объявлении войны" Путиным Западу — Spiegel

В разведке ФРГ предполагают возможность политических убийств в Германии.

Руководство немецкой разведки говорит об "объявлении войны" Путиным Западу.

Руководители Федеральной разведывательной службы, Службы по защите конституции и военной контрразведки предостерегли от дальнейших действий России. Они добавляют, что возможны политические убийства в Германии.

Об этом сообщает Spiegel.

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"Действия Путина являются "объявлением войны всему свободному, демократическому миру", — заявил глава Федеральной разведывательной службы (BND) Бруно Каль.

"Тлеющее системное соперничество превратилось в открытую борьбу", — заявил президент Службы по защите конституции Томас Гальденванг.

Оба руководителя ведомств выступили на слушаниях в Бундестаге.

Раз в год парламентский контрольный орган, обычно заседающий только в закрытом режиме, собирается публично и спрашивает у трех руководителей федеральных разведывательных служб — Федеральной разведывательной службы (BND), Федеральной службы по защите конституции (BfV) и Службы военной контрразведки (MAD) — их оценку текущей ситуации, сложившейся в стране.

Напомним, бывший вице-премьер-министр РФ Альфред Кох, последние годы проживающий за рубежом, заявил, что президента России Владимира Путина могут ликвидировать западные спецслужбы, использовав сценарий, по которому убили террориста и лидера международной исламской террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена.

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