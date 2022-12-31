Руководители военных администраций по всей Украине предупреждают о ракетной опасности

Главы Киевской, Харьковской и Житомирской военных администраций, а также городской голова Луцка предупредили о ракетной опасности.

Руководитель Киевской ОВА предупредил киевлян и гостей столицы об опасности ракетного удара.

"Жители Киевщины! Находитесь в укрытиях. Угроза ракетных обстрелов". – написал он в телеграмме.

Кроме того, аналогичное предупреждение обнародовал и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Внимание, жители Харькова и области. Ракетная опасность. Находитесь в укрытиях", — призвал он.

Неспокойно и на Волыни. Так, городской голова Игорь Полищук также просит не игнорировать воздушную тревогу и пройти в укрытие.

В то же время Виталий Бунечко, глава Житомирской ОВА, предупреждает, что вражеские ракеты уже над областью.

"Ракеты над Житомирщиной! Не снимаем, и не преподаем работу ПВО!" – призвал он.