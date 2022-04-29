"Руководителям" Херсонской области, назначенным оккупантами, сообщили о подозрении в госизмене

Речь идет о "главе" Херсонской обладминистрации и "главе" Херсонской городской администрации.

СБУ объявила о подозрении в госизмене двум гражданам, которых военные РФ назначили "руководителями" Херсона и области.

Об этом идет речь на странице СБУ Херсонской области в Facebook.

"После временной оккупации Херсона у российских военных возникли трудности с поиском и "назначением" на руководящие должности местных коллаборантов, поскольку большинство населения имеет проукраинскую позицию. Они избрали тех людей, которые имеют прежний опыт работы в разных структурах города и области. Таким лицом оказался житель г. Киева, который до 1991 года проживал в Херсоне, именно его российские оккупационные войска 26 апреля 2022 года объявили "руководителем городской администрации", — говорится в сообщении.

В этот же день военные РФ назначили "руководителем Херсонской областной администрации" экс-главу Херсона с пророссийскими взглядами. С начала полномасштабной войны он поддержал российскую оккупацию Херсона и возглавил так называемый "комитет спасения за мир и порядок". Кроме того, организовывал митинги в поддержку российской оккупации.

За совершенное обоим фигурантам в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 111 УКУ ("государственная измена"), при процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры объявлено о подозрении в государственной измене. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, российские оккупанты в Херсоне представили так называемых "новых" главу ОГА и мэрии — ими стали Владимир Сальдо и Александр Кобец. Оккупанты провели "совещание", на котором представили незаконное руководство области.

Ранее советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк заверил, что на юге Украины, в частности, на Херсонщине, не будет ни заморозки конфликта, ни временной оккупации, ни каких-либо псевдореспублик. Власти знают, как будут освобождать эти территории.

А президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выйдет из переговоров с Россией в случае проведения псевдореферендумов на временно оккупированных территориях.

Что сейчас происходит в Херсоне и какие планы у российских оккупантов - "Нічна варта"

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