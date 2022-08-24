"Руководство РФ еще в апреле поняло, что им не удастся захватить всю Украину" — Минобороны Британии о 6 месяцах войны

За шесть месяцев полномасштабного вторжения России в Украину оккупантам не удалось достичь поставленных целей по захвату всей Украины и уже в апреле российское руководство вернулось к более скромным целям на востоке и юге Украины.
Сейчас же наступление россиян на Донбассе достигает минимального прогресса, боевой дух во многих частях армии РФ плохо, они несут потери.
Об этом говорится в разведке Британии 24 августа.
"Сегодня исполняется 31-я годовщина Независимости Украины. С 2014 года диктатор Путин пытался применить сочетание силы и дипломатии принуждения, чтобы усилить и укрепить влияние России в Украине и вмешиваться в ее суверенные дела", — отмечается в сообщении.
Там напомнили, что Россия начала полное вторжение в Украину шесть месяцев назад с целью свержения правительства и оккупации большей части страны.
"В апреле российские лидеры поняли, что это не удалось, и вернулись к более скромным целям на востоке и юге Украины. Наступление на Донбассе достигает минимального прогресса, и Россия ожидает большой контратаки Украины. В оперативном плане Россия испытывает нехватку боеприпасов, техники и персонала ", – сказано в сообщении.
В Минобороны Великобритании добавляют, что во многих частях армии низкий боевой дух, а армия значительно ухудшилась.
"Ее дипломатическая власть была уменьшена, а ее долгосрочная экономическая перспектива мрачная. Через шесть месяцев война России оказалась дорогой и стратегически вредной", — подытожили в ведомстве.
Напомним, министр обороны Испании заявила, что война будет затяжной и Россия может снова атаковать Киев.
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