Руководство Сумской ОВА разоблачили в хищении средств, выделенных на восстановление поврежденной инфраструктуры

Служба безопасности Украины блокировала масштабную коррупционную схему, организованную руководством Сумской областной военной администрации. Чиновники присваивали средства, выделенные правительством для региона на ликвидацию последствий боевых действий и восстановление инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Речь идет о заместителе председателя Сумской ОВА и в.и.о. начальника Департамента капитального строительства ОВА. Они получили уведомления о подозрении, а именно за:

▪️ ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, в условиях военного положения);

▪️ ч. 1 ст. 366 (служебный подлог).

По данным досудебного следствия, в апреле 2022 года заместитель председателя Сумской ОВ совместно с руководителем Департамента капстроительства, назначение которого он пролоббировал, организовали схему хищения средств, выделенных Сумщине правительством. Среди объектов, которые должны были быть восстановлены и отремонтированы за эти деньги — жилые дома, объекты гражданской и критической инфраструктуры, мосты и дороги, разрушенные вследствие вражеских обстрелов.

Для этого, как установили правоохранительные органы, должностные лица заключили договоры на проведение восстановительно-строительных работ с пятью аффилированными коммерческими структурами. Они сознательно внесли в сметную документацию цены на стройматериалы, в 2-3 раза превышающие рыночные. Их приобретение происходило через специально созданные "фирмы-прокладки". По информации СБУ, во время ремонта только одного объекта злоумышленники присвоили 1,4 млн грн.

В настоящее время продолжаются экспертизы по еще 80 подобным объектам.

"В ходе обысков по местам работы и проживания фигурантов правоохранители обнаружили черновую документацию, мобильные телефоны и компьютерную технику с поличным", — говорится в сообщении СБУ.

Напомним, киевский предприниматель разворовал более 6 миллионов гривен на некачественных бронежилетах.

СБУ проводит массовые обыски у топ-чиновников

Читайте также: