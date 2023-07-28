Румыния намерена быстро расширить один из ключевых маршрутов зерна из Украины.

Румыния планирует усилить транзит зерна из Украины в порт Констанца, избежав российского давления на мировую торговлю продуктами питания.

Об этом пишет агентство Bloomberg

Румыния планирует быстро расширить один из ключевых маршрутов зерна из Украины в порт Констанца, крупнейший черноморский порт в Европейском Союзе. Такой шаг стал необходимым из-за присутствия России, которое вследствие разрыва "зернового соглашения" в Черном море, влечет за собой угрозу мировой торговле продуктами питания.

Во время полномасштабного российского вторжения в Украину Румыния уже способствовала транзиту более 20 миллионов тонн зерна из Украины, что составляет примерно половину из всех 41 миллиона тонн, отправленных с помощью "путей солидарности".

Министр иностранных дел Румынии Луминита Одобеску подтверждает, что в настоящее время Румыния может принять несколько мер по улучшению транзита зерна. Планы включают в себя открытие новых пунктов пропуска с Украиной, увеличение персонала на существующих пунктах пропуска и привлечение военных для ускорения транзита судов через каналы Дуная.

Разрыв черноморского зернового соглашения создал серьезную обеспокоенность по поводу продовольственной безопасности в Африке, где около половины стран импортирует более трети своей пшеницы из Украины и России. Вызванное этим обстоятельством давление на существующие пути поставки зерна, созданные Европейским Союзом, ужесточило импортные требования к румынскому порту Констанца.

Напомним, что Путин жалуется, что Украина, США и НАТО не хотят разговаривать с ним о войне.

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