Румыния вызвала поверенного РФ "на ковер" из-за обломков дронов на своей территории

Части русского беспилотника упали на румынскую территорию.
Румыния после обнаружения обломков дронов на своей территории срочно вызвала временного поверенного в делах России для беседы.
Об этом пишет Reuters.
На фоне последних событий между странами возник дипломатический скандал.
"Поверенный по делам посольства Российской Федерации в Бухаресте был срочно вызван в субботу в Министерство иностранных дел на уровне государственного секретаря", — говорится в заявлении МИД.
Во время встречи государственный секретарь по стратегическим вопросам Румынии Юлиан Фото выразил недовольство Бухаресту по поводу нарушения воздушного пространства Румынии и обнаружения подобных "сюрпризов" на своей территории, вблизи границы с Украиной.
"Речь идет о "фрагментах беспилотников, похожих на те, которые используют российские войска в агрессии против Украины", — говорится в сообщении.
Напомним, министр обороны Румынии Анхель Тилвар подтвердил, что части российского беспилотника упали на румынскую территорию.
Союзники по НАТО выразили солидарность с Румынией и внимательно следят за ситуацией после сообщения государства о найденных на его территории обломках беспилотника.
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