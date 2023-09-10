Румыния вызвала поверенного РФ "на ковер" из-за обломков дронов на своей территории

Румыния после обнаружения обломков дронов на своей территории срочно вызвала временного поверенного в делах России для беседы.

Об этом пишет Reuters.

На фоне последних событий между странами возник дипломатический скандал.

"Поверенный по делам посольства Российской Федерации в Бухаресте был срочно вызван в субботу в Министерство иностранных дел на уровне государственного секретаря", — говорится в заявлении МИД.

Во время встречи государственный секретарь по стратегическим вопросам Румынии Юлиан Фото выразил недовольство Бухаресту по поводу нарушения воздушного пространства Румынии и обнаружения подобных "сюрпризов" на своей территории, вблизи границы с Украиной.

"Речь идет о "фрагментах беспилотников, похожих на те, которые используют российские войска в агрессии против Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, министр обороны Румынии Анхель Тилвар подтвердил, что части российского беспилотника упали на румынскую территорию.

Союзники по НАТО выразили солидарность с Румынией и внимательно следят за ситуацией после сообщения государства о найденных на его территории обломках беспилотника.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.