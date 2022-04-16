Румыния запретила российским кораблям заходить в ее порты в Черном море

С 17 апреля кораблям под российским флагом запрещено заходить в порты Румынии.
Кораблям под российским флагом, включая яхты или катера, начиная с завтрашнего дня, 17 апреля, не разрешается заходить в румынские порты Черного моря.
Об этом заявило военно-морское управление (ANR) Румынии, сообщает издание Antena 3.
"В соответствии с Регламентом Совета ЕС по ограничительным мерам в связи с действиями России по дестабилизации ситуации в Украине от 17 апреля 2022 года, с 00:00, запрещено заходить в румынские порты любому судну, зарегистрированному под российским флагом, в том числе судам, изменившим российский флаг на любое другое государство или изменившим свою регистрацию в России на регистрацию в любом другом государстве после 24 февраля 2022 года", — говорится в сообщении.
Напомним, Евросоюз утвердил пятый пакет санкций против России, он, в частности, включает в себя запрет российским кораблям заходить в порты ЕС.
Читайте также:
- Российский крейсер "Москва" затонул: кафиры потеряли 16 крылатых ракет в Черном море
- "Украина – не последняя цель российской агрессии": Зеленский призвал румынский народ вместе остановить РФ
- В Черном море недалеко от Румынии обнаружили морскую мину