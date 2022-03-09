"Рушиш швайне, вылезайте": военные "второй сильнейшей армии мира" испугались ВСУ и спрятались в БТРе (видео)

Российские оккупанты спрятались от украинских военных в БТРе.
Украинские военные уже 14 дней достойно удерживают оборону. Российские военные, цинично напавшие на Украину в ночь на 24 февраля, оказались не такими уж мужественными и смелыми, как транслировала страна-агрессор. В Сети опубликовали видео, как оккупанты скрываются от украинских защитников в БТРе.
Соответствующее видео было распространено в Сети.
В сообщении к видео сказано: "Вторая армия в мире" спрятались и решили не вылезать, даже несмотря на "уговоры". Украинский военный заметил, что это "заблудшие души в Украине".
На видео слышно, как украинский военный говорит:
"Еще одни потерянные души в Украине. Гутен морген, русиш швайне солдатен! Вылезайте, вылезайте, су*а, и будете жить", – сказал украинский военный оккупантам.
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Напомним, российские оккупанты, которых Путин отправил воевать против Украины, не только столкнулись с сопротивлением украинцев и терпят сокрушительные поражения, но и, похоже, у них нечего есть. В Сеть попало видео, как оккупанты охотятся за курами во дворе гражданского населения.
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