"Рушиш швайне, вылезайте": военные "второй сильнейшей армии мира" испугались ВСУ и спрятались в БТРе (видео)

Российские оккупанты спрятались от украинских военных в БТРе.

Украинские военные уже 14 дней достойно удерживают оборону. Российские военные, цинично напавшие на Украину в ночь на 24 февраля, оказались не такими уж мужественными и смелыми, как транслировала страна-агрессор. В Сети опубликовали видео, как оккупанты скрываются от украинских защитников в БТРе.

Соответствующее видео было распространено в Сети.

В сообщении к видео сказано: "Вторая армия в мире" спрятались и решили не вылезать, даже несмотря на "уговоры". Украинский военный заметил, что это "заблудшие души в Украине".

На видео слышно, как украинский военный говорит:

"Еще одни потерянные души в Украине. Гутен морген, русиш швайне солдатен! Вылезайте, вылезайте, су*а, и будете жить", – сказал украинский военный оккупантам.

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