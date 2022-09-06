Русификация и "правильная" история: оккупанты заселяют своих учителей в "отжатые" у украинцев дома

Их захватчики заселяют в дома украинцев, отдавая гражданам России чужое имущество.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Российские захватчики завезли на оккупированные территории Украины своих педагогов, чтобы те учили украинцев "правильной" истории. Они заселяют граждан РФ в "отжатые" дома украинцев. Россиянам, приехавшим на оккупированные территории, отдают даже имущество местных жителей.

"Если раньше в оккупированном Бердянске военные России заселяли своих людей на "отжатых" базах отдыха, то теперь они отдали приоритет заселению российских учителей в квартиры", — говорится в сообщении.

Напомним, Минобороны Украины отреагировало на информацию о том, что РФ покупает у Северной Кореи оружие для "второй армии мира".

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