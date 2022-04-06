Руслана отвезла гуманитарную помощь в Бородянку и показала жуткие кадры разрушенного города

Исполнительница привезла вещи, которые необходимы младенцам.

Известная украинская певица Руслана посетила поселок Бородянка, где раньше велись активные боевые действия.

Исполнительница привезла в Бородянку и села, которые расположены неподалеку от Бучи, гуманитарную помощь для младенцев.

"Привезли в Бородянку и близлежащие к Буче населенные пункты гуманитарную помощь. Взяли все для маленьких, для младенцев. Лекарство взяли", — рассказала певица.

Вместе с тем, Руслана опубликовала жуткие кадры разрушенного российскими оккупантами города. На видео видно, что дома полностью обстреляны.

"Были в поселке Бородянка возле Бучи... Все полностью разрушено... По дороге вижу весь этот трэш. Среди слов нет таких терминов, которые я вижу", — эмоционально сказала исполнительница.

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