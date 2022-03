Руслана призвала поддержать семьи погибших украинских спасателей: реквизиты

Певица записала видеообращение.

Известная украинская певица Руслана призвала поддержать семью погибших украинских спасателей.

Так, на днях спасатели из Польши выступили с инициативой помочь семьям украинских коллег, погибших во время войны с российскими захватчиками. Теперь открыты расчетные счета, на которые будут принимать благотворительные средства.

Артистка записала видеообращение, которое появилось в Telegram-канале ГСЧС. В ролике знаменитость отметила, что именно они спасают сейчас людей и вытаскивают их из-под руин, тушат пожары и призвала пожертвовать средства, а также поделились реквизитами среди друзей, живущих за границей.

Реквизиты созданного счета:

Получатель: ГСЧС Украины/State Emergency Service of Ukraine

IBAN: UA96322313000002530500000297

Details of created account:

Beneficiary: State Emergency Service of Ukraine

Bank of Beneficiary (Account with institution): UKREXIMBANK KYIV

SWIFT: EXBSUAUXXXX

Представление оплаты: поощрение для семейных речей, которые были задержаны или были замешаны в войне в Украине

Account of beneficiary – IBAN: UA963223130000025305000000297

Представление оплаты: поощрение резолюции Украини к eliminate consequences of military aggression of Russian Federation

Account of beneficiary – IBAN: UA50322313000002530100000291

