Руслана призвала поддержать семьи погибших украинских спасателей: реквизиты

Певица записала видеообращение.
Известная украинская певица Руслана призвала поддержать семью погибших украинских спасателей.
Так, на днях спасатели из Польши выступили с инициативой помочь семьям украинских коллег, погибших во время войны с российскими захватчиками. Теперь открыты расчетные счета, на которые будут принимать благотворительные средства.
Артистка записала видеообращение, которое появилось в Telegram-канале ГСЧС. В ролике знаменитость отметила, что именно они спасают сейчас людей и вытаскивают их из-под руин, тушат пожары и призвала пожертвовать средства, а также поделились реквизитами среди друзей, живущих за границей.
Реквизиты созданного счета:
Получатель: ГСЧС Украины/State Emergency Service of Ukraine
IBAN: UA96322313000002530500000297
Details of created account:
Beneficiary: State Emergency Service of Ukraine
Bank of Beneficiary (Account with institution): UKREXIMBANK KYIV
SWIFT: EXBSUAUXXXX
Представление оплаты: поощрение для семейных речей, которые были задержаны или были замешаны в войне в Украине
Account of beneficiary – IBAN: UA963223130000025305000000297
Представление оплаты: поощрение резолюции Украини к eliminate consequences of military aggression of Russian Federation
Account of beneficiary – IBAN: UA50322313000002530100000291
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