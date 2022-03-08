"Russians go home": Ким заявил, что ВСУ разоблачили намерения оккупантов насчет Николаева

Противник собирает силы и подходит к Николаеву.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что российские оккупанты подходит к городу. У них есть задача закрепиться в окрестностях.

Об этом Ким сообщил в Telegram.

"Противник собирает силы, подходит к городу. У них есть задача закрепиться на окраинах. У них даже нет задачи прорваться в город, хотят брать нас в блокаду. Поэтому спокойно двигаемся, все в порядке. Мы о них все знаем: и их настроение, и их переговоры, и их портянки желтые, и их карты... Многое, что знаем, анализируем, берем в плен, сдаются все. В общем, russians go home", — сказал Ким.

Напомним, ранее Виталий Ким сообщил, что российские оккупанты перегруппировались и большими силами готовятся атаковать Николаев.

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