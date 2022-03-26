"Русская армия даже не забирает погибших солдат" — пленный оккупант

Российский солдат, попавший в плен, призвал остановить войну.

В Харьковской области плененный российский танкист обвинил командование во лжи и призвал оккупантов сложить оружие.

Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области опубликовало допрос пленного российского танкиста из так называемой элитной "кантемировской" дивизии.

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19-летний Даниил Агофонов рассказал, что служит в 12-м танковом полку 1-го танкового батальона 1-й танковой роты, проживает в селе Алексеевка Гагаринского района Смоленской области.

"24 февраля мы заехали на территорию Украины. Нас обманули. Мы заехали сюда как миротворческие силы. Мы проехали по городам, и я увидел, что бомбят не какие-то военные объекты, а обычное мирное население, роддома, школы. Там, где нет военных объектов. Наша армия терпит большие потери, армия даже не забирает погибших солдат, они так и валяются. Люди, одумайтесь! Сложите оружие!" — сказал пленник.

Ранее стало известно, что украинские спецслужбы перехватили разговор оккупанта, рассказывавшего своей жене, что рад тому, что его переводят в тыл. Связано это с огромными потерями армии РФ.

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