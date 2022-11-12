"Русская армия отходит в пятый раз": Арестович рассказал, как освобождение Херсона повлияло на РФ и ход войны

Советник Офиса президента Алексей Арестович отмечает, что освобождение правобережной части Херсонской области стало очередной катастрофой для военной кампании России. Это дискредитировало президента-диктатора Владимира Путина в очах русского общества.

Об этом Арестович сказал в эфире "Фейгина LIVE".

"Освобождение Херсона и всего правобережья Днепра изменило ход войны, Россию и отношение к России в мире. Один раз может повезти, но дважды — это уже система. Российская армия отходит в пятый раз", — подчеркнул он.

По мнению Арестовича, ВСУ сломали российскую ролевую модель "десантника у фонтана", который являлся "главным системотворческим принципом в РФ".

По словам представителя ОП, есть три составляющие идеологии российского диктатора: армия, безальтернативный Путин и сакральная Россия.

"Верхних двух этажей уже нет. Армия дискредитирована после Харьковской операции, Путина после Херсонской. Последняя сцепка сакральной России сломается после того, как разные группы российских элит начнут видеть будущее РФ по-разному", — считает Арестович.

Освобождение Херсона

В пятницу, 11 ноября, российское Минобороны заявило, что закончился процесс ухода армии из Херсона. Мол, российские оккупанты "заняли заранее подготовленные оборонные рубежи и позиции" на левом берегу Днепра.

В тот же день в центре Херсона появился украинский флаг. Впоследствии в Сети появились видео, как херсонцы празднуют освобождение своего города от российских оккупантов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что 11 ноября – это исторический день. Ведь Украина возвращает Херсон и придет ко всем своим людям.

В свою очередь, в Кремле заявляют, что выход российских войск из Херсона не изменит статус региона, который был "включен в РФ" после проведения так называемого "референдума".

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