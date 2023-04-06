"Русские добровольцы" пошумели в Брянской области: минобороны РФ сообщает о бое

Бойцы с символикой "Русского добровольческого корпуса" раздали листовки местным жителям и произвели несколько выстрелов из гранатометов.

Бойцы "Русского добровольческого корпуса", которые, по их словам, воюют на стороне Украины, снова побывали на родине, посетив Брянскую область РФ. Здесь они раздали листовки местным жителям и произвели несколько выстрелов из гранатометов.

Как сообщают российские пропагандисты, этот случай подтвердили в Минобороны государства-агрессоры.

Правда, в российском военном ведомстве эту вылазку российских добровольцев назвали проникновением "украинской диверсионно-разведывательной группы" и сообщили о боевом столкновении с применением артиллерии.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что событие произошло в районе села Случевск. Он также заверил, что российские военные вместе с пограничниками ФСБ нанесли "противнику огневое поражения". По его словам, на территорию области проникли около 20 диверсантов.

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Сообщения российских властей в "Русском добровольческом корпусе" назвали ложью. По словам бойцов, они пообщались с местными жителями, вручили им свои листовки и попросили укрыться во время боевых действий.

На опубликованном видео один из бойцов действительно общается с мужчиной, стоящим у ворот и просит в ближайшие два часа находиться в укрытии. На следующих кадрах бойцы производят несколько выстрелов из гранатометов, но по каким целям — неизвестно. После этого они организованно отступают.

Напомним, 2 марта в России заявили об "атаке украинских диверсантов", якобы захвативших заложников в селе Сушаны Брянской области. Ответственность за диверсионную вылазку взял на себя "Русский добровольческий корпус" (РДК).

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