"Русские, мы все проср*ли": российская группа Ногу Свело! в новом клипе сожгла букву Z над котлом

В новой композиции коллектив рассказал, во что превратилась Россия.

Знаменитая российская группа Ногу Свело! во главе с солистом Максом Покровским выпустила красноречивую песню "Поколение Z" и символический клип на нее.

В свежем видео Покровский сидит над бочкой с огнем, в котором сжигает все то, что "русские проср*ли": большую страну, демократию и нефтяную трубу. С первых дней войны солист группы выступает против нее и пытается достучаться до своих соотечественников:

"Русские, вас не кто не хочет завоевать! На вас никто не дрочит, вашу мать! Успокойтесь! Лучше самих себя побойтесь!" – присутствуют такие строчки в песне.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

В видео также присутствуют гневные комментарии россиян, осудивших Покровского за его позицию.

"Просим всех наших единомышленников не обижаться: в видео мы используем комментарии тех, кто мало что понимает и не привык использовать свою голову по назначению. Просто наше видео именно об этом", — обратились участники группы к поклонникам.

Читайте также: