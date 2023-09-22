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"Русские своих не бросают": оккупанты перебили своих солдат из "Солнцепёка" (видео)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
865
Время на прочтение
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"Русские своих не бросают": оккупанты перебили своих солдат из "Солнцепёка" (видео)

ТОС-1А "Солнцепок"/Фото иллюстративное / Фото: Associated Press

Российский десант высадился из бронетехники и прыгнул в траншею, как здесь его "накрыла" своя артиллерия.

На одном из направлений фронте российские оккупанты уничтожили своих же солдат из тяжелой огнеметной системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепек".

Соответствующее видео показали бойцы 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Их дрон зафиксировал френдли-файер окупантов.

На кадрах видно, как едет российский танк и дважды подрывается на своих минах. За ним следует вражеская бронетехника. После того, как российский десант высадился и прыгнул в траншею, начинается самое интересное – по оккупантам бьет их же "Солнцепек".

"Русские своих не бросают, а добивают", – шутят бойцы 47-й бригады.

"На это можно смотреть вечно", – добавляют пользователи в комментариях.

Россияне перебили своих же из "Солнцепека": в ВСУ показали видео

Россияне перебили своих же из "Солнцепека": в ВСУ показали видео

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Дата публикации
Просмотры
865
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