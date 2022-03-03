Русские военные все чаще сдаются в плен: Служба Безопасности Украины

Русские военные все чаще сдаются в плен: Служба Безопасности Украины

Наступательный характер русских оккупантов замедлился.

Как сообщают в СБУ, благодаря безумному сопротивлению украинцев и ВСУ наступательный характер российских войск постепенно изменился. В последние дни стали учащаться случаи, когда простые солдаты и офицеры РФ сдавались в плен, отказывались продолжать наступление. Причем делают это целые организованные группы.

Так, неподалеку от Николаева ВСУ обезвредили российский десант, который пытался высадиться в районе. Часть оккупантов сразу сдалась в плен. Беседуя со своей матерью, русский десантник рассказал, где именно он воевал. А также попросил, чтобы матери выходили на протесты в России с требованиями изъять войска РФ с территории Украины.

Впоследствии, вблизи того же Николаева еще шесть российских танкистов добровольно сдались в плен.

Напомним, что матери российских оккупантов недавно могут воспользоваться Объединенным центром, чтобы забрать из плена своих сыновей.