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Русские военные все чаще сдаются в плен: Служба Безопасности Украины

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Русские военные все чаще сдаются в плен: Служба Безопасности Украины

Российские кафиры стали чаще сдаваться в плен.

Наступательный характер русских оккупантов замедлился.

Как сообщают в СБУ, благодаря безумному сопротивлению украинцев и ВСУ наступательный характер российских войск постепенно изменился. В последние дни стали учащаться случаи, когда простые солдаты и офицеры РФ сдавались в плен, отказывались продолжать наступление. Причем делают это целые организованные группы.

Так, неподалеку от Николаева ВСУ обезвредили российский десант, который пытался высадиться в районе. Часть оккупантов сразу сдалась в плен. Беседуя со своей матерью, русский десантник рассказал, где именно он воевал. А также попросил, чтобы матери выходили на протесты в России с требованиями изъять войска РФ с территории Украины.

Впоследствии, вблизи того же Николаева еще шесть российских танкистов добровольно сдались в плен.

Напомним, что матери российских оккупантов недавно могут воспользоваться Объединенным центром, чтобы забрать из плена своих сыновей.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 5840 человек,
  • самолетов – 30,
  • вертолетов – 31,
  • танков – до 211,
  • боевых бронированных машин ‒ 862,
  • артиллерийских систем – 85,
  • средства ПВО – 9,
  • РСЗО - 40,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • легкие скоростные катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 355.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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