"Русские войска выдохлись и запрашивают еще одно окно в войне": Арестович о провальной стратегии Кремля

Войска РФ нуждаются в "окнах", потому что их силы заканчиваются. Первым таким окном стало "зерновое соглашение" (22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции. А уже утром 23 июля Россия нанесла ракетного удара по Одесскому морскому торговому порту – ред.), а вторым – ЗАЭС.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал это во время беседы с российским юристом, адвокатом Марком Фейгиным.

"Агрессия хороша тогда, когда она происходит за 22 дня, но если агрессия перевалила за месяц, максимум за два, она уже не удалась. Это уже провалившаяся агрессия", — отметил Арестович.

Он добавил, что идеальная война – это как идеальный газ – абстрактное понятие, не существующее в природе. Никогда война не ведется на все 100%. Даже СССР во Второй мировой войне, когда речь шла о его выживании, по словам советника руководителя Офиса президента, использовал 85% своих ресурсов.

"В настоящее время видим признаки неспособности российской армии продолжать наступление", — добавил Арестович.

Напомним, 7 августа из портов "Одесса" и "Черноморск" вышел второй караван из почти 170 тыс. тонн агропродукции.

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