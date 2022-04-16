"Русский мир" до основания сжег охотничье имение президента-беглеца Януковича

Когда в дом приехали оккупанты встретил их только один единственный охранник, который был на территории имения

Одно из поместий президента-беглеца Януковича оказалось под огнем оккупантов — охотничий дом в заповеднике неподалеку от Сухолучья, на Киевщине, сгорел дотла. Этот дом успел прославиться визитами одиозных политиков и олигархов, приближенных к семье президента-предателя. А незадолго до начала полномасштабного вторжения, новые арендаторы оборудовали там комплекс отдыха.

Об этом говорится в ТСН.

Имение расположено на берегу Киевского водохранилища в охранной зоне днепровско-тетеровского заповедника на Киевщине. Здесь просто кишит краснокнижными животными. Эти живописные виды в свое время были охотничьими угодьями, где охотились руководители сначала советской, а затем независимой Украины. Открытыми эти места для людей стали после бегства Януковича. Но после его бегства все перешло под опеку государства, а за имуществом наблюдала общественная организация "Межгорья". Теперь вместо одного из поместий – только пепел. Дом сжег вражеский снаряд.

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Когда в дом приехали оккупанты встретил их только один единственный охранник, который был на территории имения, рассказывает смотритель Геннадий. "Он не успел даже руки вверх приподнять, как автоматная очередь его свалила на землю", — рассказывает о судьбе охранника мужчина.

О том, что здесь была стрельба, свидетельствует куча гильз на асфальте. Охранника ранило в плечо – по этому телефону он успел сказать Геннадию. Как и то, что ему удалось скрыться, потом связь с ним оборвалась. А уже после освобождения Киевской области на въезде в имение появилась свежая могила. Геннадий надеется, в нем не его товарищ. "Местные, которые добрались до дома после пожара, нашли обгоревший труп мужчины. По тем приметам, что Анатолий мне говорил, что у него было ранение в плечо, а у этого человека не было ранения в плечо, а было ранение в голову.", – говорит он.

Без слез не может смотреть Геннадий и на пожарище, оставшееся от самого охотничьего имения. Мужчина последние 6 лет им управлял и охранял от мародеров. И вместе с общественной организацией "Межгорье" создал место отдыха для детей АТОвцев и своеобразный реабилитационный центр, для самих бойцов.

Меньше чем за год до полномасштабного вторжения госагентство "Арма", которое распоряжается активами, полученными коррупционным путем через конкурс, передало территорию сети гостинично-ресторанных комплексов. Здесь успели обустроить комплекс отдыха. А на сайте компании приглашали гостей. Однако война эти планы разрушила. От гостиной остался только камин. У дома осталась беседка на берегу моря.

Одно из имений президента-беглеца Януковича оказалось под огнем оккупантов

Температура горения была настолько высокой, что пылал не только дом, но и зеленые насаждения вокруг него. Любая природа даже после пожара способна к восстановлению. Молодые побеги пробиваются из сгоревшей земли. И как бы Россия ни пыталась уничтожать наши города, так будет и с Украиной, потому что мы все отстроим.

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