"Русский мир" несет только смерть и руины: как выглядит поселок на Луганщине, который "спасла" РФ

Поселок Нижнее был захвачен Россией весной 2022 года с тех пор и лежит в руинах.

В Сети показали кадры из заброшенного и разрушенного поселка Нижнее в Луганской области, которое захватили оккупанты весной 2022 года.

На видео, опубликованное оккупантами, обратил внимание украинский журналист Денис Казанский.

Судя по кадрам, за два года оккупации россияне даже не планируют что-то отстраивать или восстанавливать.

Поселок Нижнее на карте / Фото: Deepstatemap

"Поселок Нижнее, Луганская область. Захвачен Россией весной 2022 года. С тех пор брошен и лежит в руинах, никому не нужно. Хорошо стало, не то что за "фашистов", — отметил Казанский.