"Русский мир" несет только смерть и руины: как выглядит поселок на Луганщине, который "спасла" РФ

Поселок Нижнее был захвачен Россией весной 2022 года с тех пор и лежит в руинах.
В Сети показали кадры из заброшенного и разрушенного поселка Нижнее в Луганской области, которое захватили оккупанты весной 2022 года.
На видео, опубликованное оккупантами, обратил внимание украинский журналист Денис Казанский.
Судя по кадрам, за два года оккупации россияне даже не планируют что-то отстраивать или восстанавливать.
"Поселок Нижнее, Луганская область. Захвачен Россией весной 2022 года. С тех пор брошен и лежит в руинах, никому не нужно. Хорошо стало, не то что за "фашистов", — отметил Казанский.
Ранее сообщалось, что в Луганской области оккупанты пытаются прорваться на одном из направлений.
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