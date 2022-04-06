"Русский мир" уничтожает все живое в Луганской области: оккупанты обстреляли Северодонецк, горит 10 домов (фото)

Оккупанты также обстреляли Лисичанск и Рубежное.
Российские оккупанты 6 апреля обстреляли жилой район города Северодонецка. Поэтому там вспыхнуло 10 домов.
Об этом сообщил глава Луганской ВГА Сергей Гайдай.
"Артиллерийский обстрел старых районов города российская армия сегодня днем, 6 апреля. Вновь имеем циничный обстрел жилых районов Северодонецка. Огнем охвачено 10 многоэтажек, торговый центр, гаражи – ни одного стратегического, военного объекта", — заметил Гайдай.
Глава Луганской ВГА подчеркнул, что "русский мир" хочет уничтожить все живое в Луганской области. В настоящее время спасатели ликвидируют пожары. Число жертв и потерпевших устанавливается.
"Россияне также обстреляли сегодня цех одного из заводов в Лисичанске и жилого дома в Рубежном", — добавил Гайдай.
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