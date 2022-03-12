"Русский мир" выглядит так: в Северодонецке от российских обстрелов пострадали братья-близнецы

"Русский мир" выглядит так: в Северодонецке от российских обстрелов пострадали братья-близнецы

Враг обстреливает город из "Градов".

В Северодонецке Луганской области от обстрелов армии Российской Федерации в субботу, 12 марта, пострадали двое детей.

Об этом сообщил глава Луганска областной военной администрации Сергей Гайдай.

”Русский мир” выглядит следующим образом. Северодончанка и двое ее детей-близнецов пострадали в результате обстрелов. Слава Богу, живы", – написал Гайдай.

По словам главы ОВА, Северодонецкую больницу сегодня также обстреляли оккупанты.

"Эти российские гитлеры каждое утро пробуждают горожан "Градами". Оккупанты хотят стереть Северодонецк с лица земли. Город в руинах, жители в бомбоубежищах, последние дни головы не поднять от обстрелов”, — подчеркнул он.

Гайдай сообщил: о пострадавших жителях города информация уточняется.

ТСН.ua

Читайте также: