"Русский мир" выглядит так: в Северодонецке от российских обстрелов пострадали братья-близнецы

Враг обстреливает город из "Градов".
В Северодонецке Луганской области от обстрелов армии Российской Федерации в субботу, 12 марта, пострадали двое детей.
Об этом сообщил глава Луганска областной военной администрации Сергей Гайдай.
”Русский мир” выглядит следующим образом. Северодончанка и двое ее детей-близнецов пострадали в результате обстрелов. Слава Богу, живы", – написал Гайдай.
По словам главы ОВА, Северодонецкую больницу сегодня также обстреляли оккупанты.
"Эти российские гитлеры каждое утро пробуждают горожан "Градами". Оккупанты хотят стереть Северодонецк с лица земли. Город в руинах, жители в бомбоубежищах, последние дни головы не поднять от обстрелов”, — подчеркнул он.
Гайдай сообщил: о пострадавших жителях города информация уточняется.
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