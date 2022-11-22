"Русский мир за Путина": во Львове россиянка поддерживала массовые убийства украинцев и ждала оккупантов

Во Львове наказали фанатку Путина, поддерживавшую войну против Украины и действия кровавого диктатора. Женщина приговорена к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком в один год.

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

По данным следствия, россиянка с украинским паспортом во Львове ждала российских оккупантов. Она поддерживала массовые убийства украинцев и отрицала преступления оккупационной армии. Фейковую информацию о прославлении захватчиков женщина публиковала в одной из российских социальных сетей в сообществе "Русский мир за Путина!".

"Франковский районный суд Львова признал виновной львовянку в распространении материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, начатой в 2014 году (ч. 2 ст. 436-2 УК). Ей назначено наказание в виде 3 лет лишение свободы с установлением испытательного срока на 1 год", — сообщили в прокуратуре.

Коллаборанты в Украине.

В Украине с начала полномасштабной войны обнаруживают коллаборантов, прославляющих захватчиков, а на оккупированных территориях сотрудничают с оккупационной "властью".

Так, в Донецкой области СБУ задержала двух российских агентов. Один из них добровольно согласился передавать информацию о передвижении ВСУ террористу Игорю Гиркину-Стрелкову.

Бывает и такое, что местные жители сами наказывают предателей, которые терроризировали во время оккупации. В частности, в Херсоне задержали двух коллаборантов и привязали их к фонарным столбам за помощь путинским войскам во время широкомасштабного вторжения России в Украину .

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