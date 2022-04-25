Русский Рубцовск – город мародеров: одни жены там получают "груз 200", другие же – примеряют обновки

В общей сложности родственники российских военных в Рубцовске ожидали 2 тонны украденного, но из-за скандала и слияния информации в Сеть две трети пакетов не дошли до адресатов.

Журналисты ТСН позвонили в мэрию города, представились помощниками губернатора края и попросили снять ролик, опровергающий информацию о мародерах, но на том конце провода помочь с таким не смогли.

О городе в алтайском крае РФ Рубцовск даже рядовые россияне не всегда слышали, но теперь он, едва ли не у всех на устах. А все благодаря оккупантам-мародерам, отправлявшим из Белоруссии награбленное – самые алчные оказались именно из Рубцовска. «Наши это солдаты, не наши ли, я не имею этой информации. Нам ничего не подтверждали, мы эту информацию по городу не гоняем», — отмечает для ТСН заместитель главы администрации города Инна Черданцева.

Но то, что будто не знают они, уже знает весь Интернет. Рекордсмен Коваленко Евгений Евгеньевич отправил почти полтонны награбленного – инструменты, палатки, техника, кажется все, что оккупанту попало под руку. А еще четыре года назад им гордилась рубцовская пресса. «На вопрос, как будет выстраивать отношения с подчиненными, лейтенант отвечает, что главное – достичь уважения. Как это сделать? Только личным примером – делай, как я”, – так говорили тогда о нем пропагандистские СМИ.

Глава его родного села Оксана Смирнова, когда услышала, что о солдате из глубинки хотят снять сюжет, сразу предостерегла. «У нас ситуация сейчас, во первых с этой информационной войной, ситуация тяжелая, я не знаю, пойдут ли родители на контакт. Я сейчас в рамках следствия ничего не могу вам говорить, но я знаю, что написаны заявления на участников», – говорит россиянка.

То есть, на родине мародер уже под следствием. Но он такой не один – село Гилевка, которое насчитывает всего 1232 жителя, умело поставляет солдат для войны. «У нас не один ребенок из села, у нас сейчас много детей в Украине. Сейчас даже родители боятся говорить, что ребенок там, потому что идет война», — добавляет глава села.

А война для местных – едва ли не единственный доступный заработок. Уровень жизни в Рубцовске наглядно показывают новости. Множество аварийных домов, автомобилисты вынуждены сами закладывать ямы на дорогах кирпичом, а от градообразующих предприятий одни руины.

Стабильный заработок в Рубцовске у работников колоний — их здесь четыре. Один из бывших руководителей города Юрий Кисильев шутил, что в Рубцовске каждый второй либо сидел, либо сидит, либо будет сидеть. Так что подписать контракт с воинской частью для рубцовцев — удача.

И если в России из них журналисты «лепят» бравых солдат, то в Украине они показали себя совсем другими. «Основной мотив мародеров-оккупантов — это ощущение всемогущества, именно это они получают, когда заходят в дом, берут, что им вздумается, делают то, что другим запрещено. Не каждый человек на такое пойдет, только тот, у кого есть асоциальные наклонности, психопатический состав личности, такие люди и будут заниматься мародерством, нормальный человек, с нормальной психикой, мародером не станет», — убеждает психолог Ольга Шершнева.

О социальных наклонностях рубцовцев рассказывают и местные паблики – просили найти вора, который среди бела дня украл снегоуборочную машину. Комментарий под сообщением оставил некий Влад Ростов, он иронизирует — "Самовывоз". Но оказывается, шутник — военный той же части 6720 — Владислав Простов, который также засветился на видео из белорусского офиса службы доставки. Он отправил 191 килограмм награбленного в Украину в тот же Рубцовск. В мэрии города все это знают. "Я видела это все, я читала эти письма, мы их получали, мы собрали администрацию и сказали, что это не подтвержденная информация и пока этих людей не осудят, пока следственный комитет не найдет этих людей", — отмечают там.

Город мародеров: в российский Рубцовск было отправлено почти 2 тонны награбленного на Киевщине имущества

«Люди, которые видят правду, знают правду, но отрицают ее. Они могут делать по двум причинам: первый тип – это психопатические личности, которые в глубине души поддерживают происходящее, оправдывают, становятся на ту сторону. Второй тип – люди, которые очень подвержены влиянию, как сказали все сверху, так и я буду считать», — объясняет психолог.

Спрашивать о полученных из Украины товарах в администрации города отказываются, поскольку ситуация важнее, в город направляются «грузы 200». «Извините, «грузы 200» приходят, мы в этот дом идем вместе с военным комиссаром, а я сейчас приду спрашивать о каких-то вещях. Многие не возвращаются, у нас 5 пока и для города это очень трудная ситуация. Мы ездим сообщаем, что их дети погибли, а я пойду о каких-то тряпках спрашивать…», — говорят в мэрии.

Пять посылок уже достались адресатам, и пока одни жены будут хоронить, другие будут примерять обновки.

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